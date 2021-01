Juventus, Paratici: "Scamacca e Shomurodov? Coglieremo le opportunità"

JUVENTUS

La Juventus sul mercato non ha fretta, ma la sfida di Coppa Italia contro il Genoa può essere un'ottima occasione per i bianconeri per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Ad ammetterlo è stato il ds dei bianconeri, Fabio Paratici, che nel prepartita della gara contro i rossoblù ha strizzato l'occhio ad un paio di giocatori della rosa di Ballardini: "Scamacca e Shomurodov? Se ci saranno opportunità le coglieremo - ha detto Paratici a Rai Sport - altrimenti rimarremo così. Non c’è fretta”.

"La nostra rosa è competitiva, siamo contenti dei giocatori che abbiamo, poi logicamente il mercato è aperto e se ci saranno opportunità le coglieremo" ha aggiunto Paratici, che per strappare Scamacca al Genoa è pronto ad offrire al Sassuolo (proprietario del cartellino dell'attaccante, ndr) un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 18 mesi per una valutazione del giocatore intorno ai 20 milioni, a cui i bianconeri vorrebbero aggiungere il giovane talentuoso Nicolò Fagioli per abbassare la parte cash.

Vedi anche juventus Juve, tutto fatto per Rovella: al Genoa 10 mln più Portanova