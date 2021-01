Scamacca a un passo dalla Juve: 20 milioni più il giovane Fagioli al Sassuolo

LA TRATTATIVA

La Juventus è molto vicina a Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa. L'accordo prevede il prestito oneroso con obbligo a 18 mesi, per una valutazione del giocatore intorno ai 20 milioni, a cui i bianconeri aggiungeranno il giovane talentuoso Nicolò Fagioli per abbassare la parte cash.da dare al club emiliano. Ventidue anni compiuti da pochissimo, nazionale Under 21, Scamacca andrà a completare la rosa dell'attacco a disposizione di Pirlo.

Nell'operazione, dunque, è destinato a entrare Nicolò Fagioli, 19 anni, centrocampista dell'Under 23 della Juventus. E' un giocatore duttile, capace di ricoprire più ruoli, dal trequartista al regista davanti alla difesa, ed è entrato nel gruppo della prima squadra dove Pirlo lo impiega, negli allenamenti, nella posizione che ha reso famoso l'attuale allenatore bianconero. L'esperienza a Sassuolo, con un esempio come Locatelli e un tecnico preparatissimo come De Zerbi, potrebbe essere il suo definitivo trampolino di lancio.