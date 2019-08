Juventus, niente Tottenham per Dybala: restano Psg e Inter

LA JOYA SUL MERCATO

Dopo la trattativa con il Manchester United, naufraga anche quella con il Tottenham. La Juve sta facendo di tutto per vendere Paulo Dybala, ma l'attaccante argentino non ne vuole sapere di trasferirsi in Premier League. Paratici aveva già trovato l'accordo con gli Spurs, ma la Joya ha fatto saltare tutto ancora una volta a causa delle elevate richieste di ingaggio, delle commissioni all'agente e dei diritti di immagine. Se proprio fosse costretto a lasciare Torino, Dybala è disposto a valutare solo eventuali offerte di Psg e Inter. Juve, Dybala colpito da una telecamera alla testa: "Vaffa..."

Niente da fare. Dybala non ne vuole proprio sapere di trasferirsi in Premier League e ha fatto naufragare anche la trattativa con i finalisti dell'ultima edizione di Champions League. Per caratteristiche tecniche e fisiche, il campionato inglese non calza a pennello alla Joya che, se proprio deve lasciare la Juve, preferisce altri lidi. In particolare due, il Psg e l'Inter. La soluzione francese appare strettamente legata alla partenza di Neymar direzione Barcellona, mentre con i nerazzurri potrebbe essere imbastito uno scambio con Icardi, anche se l'ormai certo arrivo di Lukaku dovrebbe essere in parte finanziato dalla futura vendita di Maurito. Il futuro di Dybala rimane così un grosso punto di interrogativo e, con il mercato che chiude il 2 settembre, la soluzione non sembra essere dietro l'angolo.