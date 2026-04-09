Juventus, Spalletti firma e detta le regole: assalto ad Alisson e la sfida all'Atletico per Ederson

I giornali sportivi: giovedì 9 aprile 2026
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Dopo il rinnovo di Spalletti, la Juventus accelera sul mercato: contatti positivi per Alisson (Liverpool). Per il centrocampo spunta Ederson: i dettagli
Con il rinnovo di Luciano Spalletti, la Juventus può cambiare marcia sul mercato: sistemata la questione della panchina, per Comolli e Modesto inizia il tempo di affondare sui rinforzi della prossima estate di cui, ovviamente, si è parlato anche in sede di trattativa per il prolungamento dell'allenatore toscano.
L'obiettivo della prossima campagna acquisti è chiaro, acquisire qualità, personalità ed esperienza per dare a Spalletti una rosa più pronta a vincere sin da subito. Le richieste del tecnico verranno ascoltate a partire dai pali, dove il doppio addio Di Gregorio e Perin è praticamente certo. Di qui l'accelerazione per Alisson Santos, portiere del Liverpool che Spalletti aveva allenato a Roma nel 2016/17. Il titolare del Brasile ha recentemente rinnovato col Liverpoool fino al 2027 ma la mossa dei Reds, che avevano l'opzione unilaterale per far scattare il prolungamento annuale, sembra più che altro una mossa per non perderlo a zero considerando che i 30 milioni già investiti per Mamardashvili porteranno il georgiano a essere il titolare fisso della prossima stagione dopo "l'apprendistato" di quest'anno. Ed ecco che i primi contatti tra Juve e Alisson, scrive la Gazzetta dello Sport, sono stati positivi: il portiere 33enne ha dato il suo primo sì all'ipotesi bianconera perché vedrebbe di buon occhio un'altra grande esperienza in Europa prima di pensare all'ultimo contratto della carriera. Attenzione comunque ad altre piste, come quella araba o MLS.
Un portiere, un attaccante (che potrebbe essere Vlahovic in caso di rinnovo o magari Lewandowski) ma non solo: Spalletti vuole un nuovo regista e ha già in mente un nome, quello di Ederson dell'Atalanta. Contratto in scadenza nel 2027 e desiderio di lasciare Bergamo già chiaro, in questo caso la situazione è più complessa perché l'Atletico Madrid, che a gennaio aveva già preso Lookman dalla Dea, è decisamente in vantaggio. Ma i 40 milioni di euro chiesti dall'Atalanta frenano i Colochoneros ed è qui, scrive Tuttosport, che la Juve può inserirsi. Pista non facile, anche perché l'entourage del brasiliano ha già parlato col club spagnolo, ma da seguire.
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