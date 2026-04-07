Italia, il ct non sarà Ancelotti: rinnova col Brasile fino al 2030

07 Apr 2026 - 19:59
© Getty Images

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Dopo il disastro Mondiale dell'Italia, tra i nomi per la panchina azzurra è emerso anche quello di Carlo Ancelotti, ma il tecnico ex Real ha ormai raggiunto l'accordo con la Federazione brasiliana per rinnovare il proprio contratto già prima dell'inizio dei Mondiali che si terranno quest'estate tra Canada, Stati Uniti e Messico. Lo riporta Espn, secondo cui l'italiano avrebbe trovato l'intesa per un accordo lungo che potrebbe portare l'ex allenatore del Milan a guidare i verdeoro anche nell'edizione 2030 della rassegna iridata. 

La CBF (Confederazione calcistica brasiliana) avrebbe già inviato una bozza del nuovo contratto ad Ancelotti all'inizio di questa settimana e riterrebbe la firma dell'accordo una mera formalità e dunque nei prossimi giorni potrebbero già arrivare gli annunci ufficiali.

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