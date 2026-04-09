Intrigo Lewandowski: Milan e Juve sfidano l'America per il bomber polacco
Robert Lewandowski tra Barcellona, MLS e Italia. Milan e Juve tentano il colpo a cifre ridotte, mentre i Chicago Fire offrono 20 milioni di euro.
Il Milan e la Juventus sognano Robert Lewandowski, pronti a contendersi il centravanti polacco qualora decidesse di chiudere la sua avventura al Barcellona per tentare un'ultima grande sfida in Serie A. Nonostante il club blaugrana prema per un rinnovo a cifre contenute per non privarsi di un attaccante ancora capace di sfondare il muro dei 20 gol stagionali, le big italiane restano alla finestra condizionando però l'eventuale operazione a un drastico taglio dell'ingaggio, che dovrebbe scendere dagli attuali 20 milioni a una quota sostenibile di circa 6-7 milioni annui. Sullo sfondo resta la minaccia dei Chicago Fire, disposti a pareggiare lo stipendio faraonico percepito in Spagna per portare la stella polacca in MLS, mettendo il calciatore davanti a un bivio decisivo tra la competitività del calcio europeo e i capitali americani. Lo scrive Il Giornale.