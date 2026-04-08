Napoli-Thiago Motta, l'agente smentisce: "Non c'è niente di concreto"
Thiago Motta © italyphotopress
“Per sapere se c’è il gradimento di Thiago bisognerebbe chiederlo a lui. Io non ci ho parlato e nemmeno mio figlio ha avuto contatti. Non c’è nulla di concreto, e se ci fosse stato qualcosa, lui ci avrebbe avvisati". Dopo le voci sempre più insistenti di un possibile approdo di Thiago Motta sulla panchina del Napoli, Dario Canovi, padre dell’agente dell'ex tecnico della Juve, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per fare chiarezza: “Nel 2023 ci fu un approccio tra De Laurentiis e Thiago, ma senza sviluppi. Era uno dei tanti sondaggi fatti per trovare un allenatore”.
Sulla Juve
“Non tutti gradivano la sua presenza, soprattutto fuori dalla società. C’era ancora grande affetto per Allegri e il suo arrivo è stato visto come un tradimento. Il problema è stato l’ambiente, non i risultati".
Sul futuro
“Thiago ha ricevuto diverse proposte, ma cerca un progetto. Non è una questione economica: vuole continuità, un’idea di calcio e la possibilità di costruire qualcosa nel tempo”.