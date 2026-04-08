Napoli-Thiago Motta, l'agente smentisce: "Non c'è niente di concreto"

“Per sapere se c’è il gradimento di Thiago bisognerebbe chiederlo a lui. Io non ci ho parlato e nemmeno mio figlio ha avuto contatti. Non c’è nulla di concreto, e se ci fosse stato qualcosa, lui ci avrebbe avvisati". Dopo le voci sempre più insistenti di un possibile approdo di Thiago Motta sulla panchina del Napoli, Dario Canovi, padre dell’agente dell'ex tecnico della Juve, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per fare chiarezza: “Nel 2023 ci fu un approccio tra De Laurentiis e Thiago, ma senza sviluppi. Era uno dei tanti sondaggi fatti per trovare un allenatore”.