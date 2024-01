Juventus, suggestione Milinkovic-Savic per giugno

MANOVRE BIANCONERE

Il serbo sembrava vicinissimo ai bianconeri prima di accettare l'offerta degli arabi dell'Al Hilal, ma in estate potrebbe partire un nuovo assalto

Mentre vanno completandosi le ultime mosse di mercato invernale, con l'arrivo già ufficiale di Tiago Djaló e l'imminente partenza in prestito di Moise Kean, la Juventus guarda già al futuro e comincia a programmare la sessione estiva. C'è un nome su tutti che si sta facendo largo nelle ultime ore in casa bianconera, un vecchio pallino di Max Allegri: Sergej Milinkovic-Savic. Secondo Tuttosport, infatti, il serbo sarebbe già stufo dell'esperienza araba e il suo entourage si starebbe già muovendo per trovare una soluzione per la prossima estate.

I bianconeri erano stati a un passo dallo strapparlo alla Lazio soltanto pochi mesi fa, ma i 20 milioni a stagione offertigli dall'Al Hilal lo avevano infine convinto a lasciare l'Europa. Con il club saudita il centrocampista ha collezionato 16 presenze, 8 gol e 4 assist in campionato, confermandosi al top anche nella Saudi Pro League.

Il prossimo febbraio compirà 29 anni e la Juve, dove per altro troverebbe i compagni di nazionale Kostic e Vlahovic, potrebbe dargli l'occasione di tornare a brillare in Serie A e in Champions League. Il futuro del centrocampo di Allegri, per altro, è ancora tutto da definire, considerando che c'è ancora da lavorare per il rinnovo di Adrien Rabiot, vero e proprio punto di riferimento per il tecnico. Al momento, naturalmente, si tratta più che altro di una suggestione, che potrebbe diventare qualcosa di più concreto soltanto a campionato finito.