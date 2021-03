Juventus, Mendes offre Cristiano Ronaldo al Real Madrid: no degli spagnoli

L'INTRIGO

Secondo Marca il portoghese vorrebbe tornare in Spagna ma la strategia di Perez porta a Mbappé o Haaland

Il futuro di Cristiano Ronaldo tiene banco in Italia come in Spagna, da dove arrivano aggiornamenti: secondo Marca Jorge Mendes avrebbe offerto l'attaccante al Real Madrid che però ha declinato la proposta, avendo altre idee per il mercato estivo. Vero che i blancos andranno alla ricerca di una punta, ma gli sforzi saranno concentrati su Kylian Mbappé o Erling Haaland: il ritorno di CR7 non è al momento una priorità. Getty Images

Il quotidiano spagnolo è sicuro, Ronaldo vorrebbe tornare al Real da circa un annetto, cioè da quando (era il primo marzo 2020) era andato al Bernabeu ad assistere dal vivo al Clasico ed era stato colpito e commosso dall'accoglienza dei tifosi madridisti. Qualche settimana fa l'offerta formale di Mendes agli spagnoli che però hanno altri piani. Lo stesso CR7 sa che un ritorno ha i contorni dell'impossibile ma ha dato comunque mandato al suo procuratore di provarci.

La Juventus, dal canto suo, con le parole di Paratici prima e quelle di Nedved poi, ha sottolineato come Ronaldo sia centrale nel progetto bianconero, non solo per via di un contratto a cui manca ancora un anno prima della scadenza.