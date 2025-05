Jan-Carlo Simic: "La Serie A? Devo ancora crescere qui in Belgio"

Jan-Carlo Simic aveva colpito all'esordio con il Milan segnando immediatamente contro il Monza. Il difensore serbo è stato però ben presto ceduto all'Anderlecht dove ha dimostrato di valere un posto in Serie A. Un campionato che potrebbe tornare in futuro come spiegato in un'intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com: "Continuerò a lavorare e a dare il meglio di me tutti i giorni. Voglio diventare la miglior versione di me stesso. Continuo a vivere alla giornata anche perché nessuno conosce il proprio futuro. Serie A? Devo continuare a crescere e qui sono nel posto giusto per farlo. Nei media girano sempre tanti rumours ma io posso solo concentrarmi sull’Anderlecht e dare tutto per questa maglia e per i suoi tifosi. Vogliamo chiudere la stagione in bellezza. Non so quello che accadrà quest’estate ma certamente il mio sogno è quello di tornare in un campionato top“.