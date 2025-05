Crisi Real, Rodrygo vuole andare via

Crisi profonda per il Real Madrid, e non solo di risultati. Dopo la sconfitta nel Clasico che blinda lo scudetto del Barcellona e sancisce il fallimento della stagione, all'indomani dell'annuncio di Ancelotti ct del Brasile, scoppia il caso Rodrygo. Secondo Marca, il brasiliano avrebbe rotto col club e chiederà di essere ceduto. A far scattare quella che i media spagnoli chiamano 'ribellione' non tanto l’esclusione dalla squadra titolare domenica contro il Barcellona, quanto una stagione di incomprensione con le altre stelle, in particolare Mbappe' e Bellingham, accusate da Rodrygo di 'divorare' lo spazio mediatico del resto della squadra. Intanto per oggi, alla vigilia della giornata di Liga, è attesa la prima conferenza stampa di Ancelotti dopo l'annuncio della Cbf. A inizio giugno, tra l'altro, per le prime partite di qualificazione al Mondiale, il tecnico italiano si ritroverà con due suoi giocatori del Real, Vinicius e appunto Rodrygo.