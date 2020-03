Cristiano Ronaldo tifa Real: al Bernabeu per il Clasico

Niente Juventus-Inter? Cristiano Ronaldo ne ha approfittato per volare a Madrid e assistere dalla tribuna del Bernabeu al Clasico tra Real e Barcellona. L'attaccante della Juventus è stato paparazzato in un palco privato dello stadio della capitale spagnola in compagnia di due amici. È la prima volta del portoghese al Bernabeu da ex dopo un anno e mezzo.