Juventus, Marquinhos dice sì ma per il Psg è incedibile

23/05/2019

L'intrigo nuovo allenatore non distrae gli uomini mercato della Juventus nella ricerca dei rinforzi per la prossima stagione. Detto dell'accordo trovato per Milinkovic-Savic , anche se Lotito può mettersi di traverso, spunta un nome nuovo per la retroguardia: Marquinhos . Il difensore brasiliano, 25 anni, ha già dato un assenso di massima per vestire il bianconero ma il Psg , che lo valuta 60 milioni di euro , lo ritiene incedibile.

Marquinhos, nel 2012-13 alla Roma che poi lo aveva ceduto ai parigini per 30 milioni, era già entrato nel mirino della Juve quando Bonucci era passato al Milan: stimato da Marotta, è apprezzato pure da Paratici che è alla ricerca di profili adatti da aggiungere in un reparto che perderà Barzagli e Caceres senza contare che Chiellini ad agosto compirà 35 anni.



Il sondaggio della dirigenza bianconera con il giocatore, svelato da La Gazzetta dello Sport, ha dato esito positivo ma la strada con il Psg è in salita: Marquinhos (43 presenze stagionali praticamente senza infortuni) è ritenuto uno dei quattro incedibili della squadra assieme a Neymar, Mbappé e Verratti.



Un po' la situazione che la Juve sta vivendo per Sergej Milinkovic-Savic: ottenuto il gradimento del giocatore, ora si tratta di andare a parlare con la Lazio che punta in alto il mirino. Nel caso del serbo, si rischia di riproporre la situazione del 2018 quando le pretese di Lotito (120 milioni) avevano bloccato ogni via d'uscita, che fosse il Real Madrid o il Milan. Oggi il prezzo è sceso a causa della stagione negativa di SMS ma l'impennata finale, con il gol in finale di Coppa Italia, lo porta ad essere valutato 90 milioni, cifra inferiore ai 130 chiesti per Pogba (la prima scelta) ma pur sempre troppo alta secondo Agnelli e Paratici.