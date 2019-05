Mercato Juventus: intesa di massima con Milinkovic-Savic

21/05/2019

La Juventus è tornata con forza su Milinkovic-Savic . Il centrocampista serbo è uno dei desideri della società bianconera per rinforzare la rosa nella prossima stagione e, secondo le ultime ricostruzioni di mercato, la società bianconera ha dato una decisa accelerata alla trattativa con la Lazio. L'intesa di massima con il centrocampista è già stata raggiunta, ma resta la parte più complicata dell'affare: trovare l'accordo con la Lazio.

La fiamma d'interesse della società bianconera verso il centrocampista della Lazio non si è mai spenta e con un anno di ritardo il matrimonio potrebbe celebrarsi. Reduce da una stagione sotto le aspettative, ma comunque da "miglior centrocampista" secondo la lega, le richieste economiche della Lazio si sono abbassate per Milinkovic-Savic e la Juventus è pronta ad approfittarne anticipando tutti sul mercato. Il ds Paratici, impegnato anche nelle operazioni per il nuovo allenatore bianconero, ha dato un'accelerata improvvisa alla trattativa con la Lazio trovando, secondo le prime indiscrezioni, un accordo di massima con il giocatore e il suo entourage.



La parte più difficile però resta trattare con il presidente Lotito il prezzo del cartellino di Milinkovic con la richiesta biancoceleste che comunque sfiora i 100 milioni di euro tra parte economica ed eventuali contropartite tecniche da stabilire.