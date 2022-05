Juventus, lunedì l'incontro con l'agente di Pogba

MANOVRE BIANCONERE

Il francese lascerà lo United a parametro zero, i bianconeri sono interessati, crescono le quotazioni per il suo ritorno Torino

"Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano". La frase che Adriano Galliani amava ripetere in sede di calciomercato sembra sintetizzare perfettamente la situazione di Paul Pogba, che ha un contratto in scadenza a giugno 2022 con il Manchester United che non rinnoverà. L'agente che cura gli interessi del centrocampista francese dopo la morte di Mino Raiola, Rafaela Pimenta, sarà infatti a Torino con i suoi assistenti lunedì per incontrare la dirigenza della Juventus e capire se davvero sia possibile intavolare una trattativa per il ritorno di Pogba in bianconero.

Se infatti da una parte c'è la volontà di Pogba di rimettersi la maglietta della Juve, dall'altra il club bianconero non può offrire quanto fanno gli altri top club europei, Psg su tutti, e quindi i bianconeri puntano sul fattore "sentimentale". Al momento l'offerta della Juve è inferiore alle altre, ma l'incontro fissato per lunedì testimonia come la Vecchia Signora abbia deciso di fare sul serio per cercare di riportare il 29enne centrocampista francese all'ombra della Mole.

C'è da sottolineare anche che tra i giocatori della Juventus ci sono De Ligt, Kean e Pellegrini che fanno parte della scuderia del defunto Mino Raiola e quindi il motivo principale della visita di Rafaela Pimenta potrebbe essere quello di parlare con la dirigenza bianconera dei piani della società per questi tre calciatori, ma di certo una volta di fronte niente vieterà di parlare anche del futuro di Pogba...

