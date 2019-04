Juventus, le mani sul giovanissimo talento argentino Soulè

29/04/2019

Un nuovo talento argentino è vicinissimo alla Juventus. Si chiama Matìas Soulè, è nato il 15 aprile del 2003 e gioca (forse è meglio dire “giocava” nel Velez Sarsfield. I colleghi del quotidiano sportivo Olè assicurano che il suo agente, Martin Guastadisegno, è già in Italia per cercare di portare a termine l’operazione. Serviranno tempo e pazienza, più che soldi, perché la situazione è molto complicata e la storia è tutta da raccontare.

Una decina di giorni fa, il Velez ha offerto un nuovo contratto giovanile a Soulè, un attaccante di assoluto talento che gioca stabilmente nelle Nazionali giovanili argentine. Il papà di Martin ha rifiutato questa offerta, ha comunicato al direttore della scuola superiore che frequenta la momentanea sospensione degli studi e si è rifugiato a Mar del Plata, la città in cui è nato e dove risiede il resto della famiglia. Papà Soulè è deciso ad andare fino in fondo e ha fatto sapere al Velez che potrebbe portare in Italia il ragazzo esercitando quella che in Argentina definiscono “patria potestad”, cioè la patria potestà. In questo caso Soulè non porterebbe un centesimo nelle casse del Velez, come avvenne nel 2016 quando un altro ragazzo, Benjamin Garrè, andò al Manchester City gratis.

Guastadisegno, il procuratore che sta portando avanti questa operazione, nei giorni scorsi ha fatto capire che il ragazzo dopo aver respinto l‘offerta contrattuale del Velez ha ricevuto pesanti minacce attraverso i social network. Proprio per questo motivo, prima di partire per Mar del Plata, si era rifugiato nel pensionato del club a Liniers e non usciva proprio perché impaurito. Sempre secondo Guastadisegno, sarebbe stato lo stesso Velez a chiedere alla Federazione argentina di escludere Soulè dall’Under 16 per un torneo che si è giocato in Francia dal 16 al 22 aprile. Adesso l’operazione entra nella fase decisiva. La Juventus sembra decisa ad andare fino in fondo e anche il Genoa si è detto disposto a prenderlo in prestito appena sarà pronto per debuttare in prima squadra. Forse non sarà il nuovo Messi o forse sì, nel dubbio meglio prenderlo poi si vedrà.