MANOVRE BIANCONERE

Juventus, la Champions è più vicina e apre al grande colpo Bernardo Silva

I bianconeri aspettano una risposta dal portoghese, a centrocampo possibile doppio colpo con una cessione importante

18 Apr 2026 - 09:08
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La sconfitta del Como in casa del Sassuolo e la sfida diretta tra Atalanta e Roma mettono un po' più al sicuro il posto in Champions League della Juventus. Detto che il calendario bianconero non è tra i più agevoli, a Torino guardano con ottimismo all'estate e al mercato in vista della prossima stagione. Con i proventi della massima competizione continetnale per club, infatti, Comolli e soci potranno mettere mano alla rosa seguendo le indicazioni del riconfermato Spalletti.

A partire dal grande colpo Bernardo Silva. Il portoghese ha chiuso ufficialmente la sua avventura al Manchester City e cerca un progetto interessante con cui chiudere la sua carriera visto che oggi ha 32 anni. Il suo agente Jorge Mendes sta valutando diverse opzioni tra Europa, Mls e Arabia, ma di sicuro in Italia c'è solo la Juventus perché è l'unica a potergli garantire uno stipendio da 8-9 milioni di euro a stagione, come chiede lui. All'orizzonte l'ostacolo maggiore è quello del Barcellona, che, come la Signora, è in costante contatto con l'entourage del giocatore. Il quale, va detto, sta ancora vatuando il da farsi, senza farsi prendere troppo dalla fretta di decidere. Questione di poche settimane e poi svelerà il suo futuro.

Quanto al centrocampo, servono qualità e quantità da affiancare a Locatelli e Thuram e per questo sono possibili un paio di colpi pesanti. A partire dal vecchio pallino Franck Kessie, sul quale si tornerà con forza. Ma la lista è lunga e comprende i nomi di Goretzka, Ederson, Ugarte, Schlager, ma anche due protagonisti della Serie A e pilastri del Napoli come Lobotka e Anguissa. Giocatori che Spalletti conosce molto bene e che gradirebbe tornare ad allenare. Il doppio colpo, però, potrebbe andare in porto solo in caso di cessioni.

Come quella di Koopmeiners, che però ha poche richieste e che potrebbe essere ceduto per non meno di 30 milioni di euro. Tra i possibili partenti c'è anche Zhegrova, la cu presenza in campo è andata sparendo con il passare delle settimane. Se arriveranno proposte concrete in estate, sarà addio, altrimenti gli verrà concessa un'altra occasione per dimostrare il suo potenziale.

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