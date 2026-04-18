Juventus, la Champions è più vicina e apre al grande colpo Bernardo Silva

A partire dal grande colpo Bernardo Silva. Il portoghese ha chiuso ufficialmente la sua avventura al Manchester City e cerca un progetto interessante con cui chiudere la sua carriera visto che oggi ha 32 anni. Il suo agente Jorge Mendes sta valutando diverse opzioni tra Europa, Mls e Arabia, ma di sicuro in Italia c'è solo la Juventus perché è l'unica a potergli garantire uno stipendio da 8-9 milioni di euro a stagione, come chiede lui. All'orizzonte l'ostacolo maggiore è quello del Barcellona, che, come la Signora, è in costante contatto con l'entourage del giocatore. Il quale, va detto, sta ancora vatuando il da farsi, senza farsi prendere troppo dalla fretta di decidere. Questione di poche settimane e poi svelerà il suo futuro.