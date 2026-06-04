L'agente di Allegri: "Il Milan? Aspettiamo un contatto. Sull'esonero... "

Giovanni Branchini, agente tra gli altri di Massimiliano Allegri, ha parlato proprio del rapporto tra il tecnico toscano e il Milan che lo ha esonerato pochi giorni fa. "La situazione con i rossoneri si definirà non appena ci sarà un contatto - ha detto il noto procuratore in un'intervista a Sportitalia -. Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e fino a prova contraria è un tesserato del Milan. Vedremo se cambierà qualcosa. L'esonero? Penso sia stato il modo in cui gli è stato comunicato. Con una nota stampa e non direttamente come da prassi all’allenatore. Poi è stato posto rimedio con una pec come si fa solitamente".