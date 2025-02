Juventus, l'agente di Cambiaso: "Guardiola lo voleva, il club spiegherà ciò che è successo"

Bia ha parlato anche dei mancati colpi del Napoli (da Garnacho ad Adeyemi), che in extremis ha virato su Okafor per rinforzare l'attacco: "La gente spesso non valuta che giocare in Italia non è semplice per chi viene dall'estero. Douglas Luiz è l'esempio di chi in Premier faceva sfracelli e in Italia fa fatica. Il Napoli ha avuto l'intelligenza di dire 'andiamo avanti così, è inutile rincorrere qualcuno che può non essere utile'. Poi il Napoli non ha la Champions e non ha bisogno di una rosa così profonda... Magari arriva uno che vuole giocare a tutti i costi e può rovinare il gruppo".