Juventus, Motta verso il Como: "Cambiaso out, ma contento sia rimasto. Vlahovic-Kolo possono giocare insieme"

La Juventus di Thiago Motta si prepara ad affrontare il Como nel primo anticipo della 24esima giornata di Serie A. I bianconeri, reduci dal successo interno contro l'Empoli, vanno a caccia di continuità contro i ragazzi di Fabregas, reduci invece da due ko consecutivi contro Bologna e Atalanta. Motta dovrebbe affidarsi ancora a Kolo Muani come riferimento offensivo e tenere ancora in panchina Vlahovic: "Potranno anche giocare insieme quando lo riterrò il momento ideale - ha spiegato il tecnico in conferenza -. Contro il Como sarà una gara complicata, contro una squadra che ha messo in difficoltà tante big. Cambiaso? Non ci sarà, ma sono felice sia rimasto in una grande squadra come questa".