Juventus, inizia l'era Giuntoli-Motta: conferme e nuovi arrivi per la ripartenza

MANOVRE BIANCONERE

In arrivo Di Gregorio e Calafiori, si prova il colpo Di Lorenzo: ma i sogni sono Koopmeiners e Zirkzee

Il triplice fischo di Juventus-Monza ha sancita la fine della stagione bianconera, ma contemporaneamente anche l'inizio di un nuovo cicli. Quello targato Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Saranno loro gli uomo attorno i quali costruire il futuro della Signora. Il prossimo tecnico, per i quali si attende solo l'annuncio, e il responsabile dell'area sportiva, avranno il compito di riportare lo scudetto a Torino nel minor tempo possibile. Non un'impresa facile visto il punto di partenza, ma a cui si sta lavorando alacremente. Le settimane entranti saranno decisive per costruire una rosa competitiva, chiamata a competere su tre fronti in Italia, ma anche in Champions League e al nuovo Mondiale per club. E le novità non saranno poche.

Quanto all'attacco, bisogna risolvere la questione del contratto di Federico Chiesa, ma al momento, sembra che entrambe le parti vogliano rinnovare. Detto che Yildiz è intoccabile, come pure Vlahovic (ma per lui e Chiesa vale lo stesso discorso di Bremer), in lista di partenza ci sono Kean e Milik. Farebbero spazio a quello che per ora è solo un sogno ancora lontano: Joshua Zirkzee. L'olandese sarebbe un desiderio dello stesso Motta, ma anche in questo caso sarà necessario fare cassa. Magari con Soulé e Huijsen, che tra i giovani bianconeri sparsi per l'Italia sono tra quelli con la maggiore valutazione.