Un altro colpo per il Pisa di Alberto Gilardino. Dopo l'arrivo a zero di Cuadraro, il club toscano neo promosso in A ha chiuso col Bologna per l'arrivo di Michel Aebischer. Superata la concorrenza del Sassuolo, col quale il club felsineo aveva trovato un primo accordo, con i nerazzurri che accoglieranno il classe 1997 in presisto con obbligo di riscatto.