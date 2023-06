Juve al lavoro per Milik. In arrivo Castagne e spunta la sorpresa Casadei

Come nella famosa canzone, si viene e si va. In casa Juve le porte sono più che girevoli, con un ricambio tra il generazionale e il necessario che modificherà non poco la rosa a disposizione di Max Allegri per la prossima stagione. Chi va, o vorrebbe andare, è Dusan Vlahovic che, appunto, con il tecnico di cui sopra non ha proprio voglia di restare. L'attaccante vuole rilanciarsi dopo una stagione decisamente sottotono e la Juve non farà nulla per trattenerlo anche perché, magari non nei termini che vorrebbero i bianconeri, le offerte non mancano. L'ultima arriva da Londra, sponda Chelsea, ed è particolarmente interessante. Come riporta la Gazzetta, infatti, i Blues starebbero insistendo per l'ex viola, ma non vorrebbero andare oltre quota 60 milioni pur mettendo sul piatto una contropartita tecnica. Contropartita che la Juve avrebbe individuato in Casadei, reduce da un Mondiale Under 20 con i fiocchi e acquistato un anno fa dal Chelsea per 20 milioni.