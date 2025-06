La Juventus "dovrà essere competitiva per lo scudetto. Si parte da una base molto buona, una squadra forte composta anche da ragazzi giovani che avranno un anno di esperienza in più. Su questa rosa dovremo fare degli inserimenti nell'ottica di renderla sempre più competitiva". Così l'amministratore delegato bianconero, Maurizio Scanavino, ai microfoni di Dazn prima del match tra Juventus e Wydad Casablanca, valido per il Mondiale per club.