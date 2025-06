Scanavino: "La Juve dovrà lottare per lo scudetto, rinforzeremo la squadra"

"La Juventus dovrà essere competitiva per lo scudetto - ha proseguito Scanavino -. Si parte da una base molto buona, una squadra forte composta anche da ragazzi giovani che avranno un anno di esperienza in più". Poi sulla conferma di Tudor, entrato in corsa dopo l'esonero di Thiago Motta e capace di qualificare i piemontesi alla prossima Champions League: "È una normale conseguenza viste le prestazioni della squadra nel finale di campionato e l'energia che è riuscito a portare il tecnico croato. È qualcosa che vediamo in un crescendo di partita in partita e siamo molto contenti".