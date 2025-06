Monza, il primo obiettivo per l'attacco è De Pieri dell'Inter

Il Monza inizia a lavorare per costruire la rosa che proverà a tornare in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno. I brianzoli cercano rinforzi in attacco e nel mirino c'è il talentuoso classe 2006 dell'Inter Giacomo De Pieri. Dopo una stagione da 11 gol e nove assist in Primavera, l'esterno nerazzurro può andare a giocare con continuità in Serie B con la maglia del Monza. I brianzoli hanno proposto all'Inter un prestito, con la possibilità di inserire un riscatto in favore del Monza e un controriscatto per i nerazzurri.