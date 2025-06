Fiorentina, fatta per Viti: operazione da 5 milioni col Nizza

La Fiorentina è una delle società più attive sul mercato e spinge per chiudere il terzo colpo in entrata. Dopo aver rinforzato l'attacco con il ritorno in Italia di Edin Dzeko e accolto Jacopo Fazzini a centrocampo, i viola ora puntano a migliorare la difesa. Nel mirino della Fiorentina c'è il difensore ex Empoli Mattia Viti, il cui cartellino è di proprietà del Nizza. L'offerta della dirigenza viola di prestito con diritto di riscatto fissato a circa cinque milioni di euro è stata accettata dalla società francese. La Fiorentina dovrà sistemare gli ultimi dettagli con l'entourage del difensore classe 2002, reduce da una stagione con 30 presenze in Serie A con la maglia dell'Empoli.