Thiago Motta ritrova l'attacco ma questa Juve non può prescindere da Yildiz

"La cosa migliore della partita contro l'Empoli? La vittoria". Thiago Motta ha risposto con un sorriso dopo il poker contro i toscani ma la battuta del tecnico regge fino a un certo punto, visto che in parte nasconde le difficoltà del primo tempo quando la Juventus sembrava poter avvitarsi di nuovo nel copione visto nei match precedenti quando, Champions compresa, erano arrivate due sconfitte e un pareggio. La rimonta del secondo tempo, come accade spesso nel calcio, cancella quasi tutto dei problemi a livello offensivo ma è su quel quasi che dovrà lavorare Motta, perché se è vero che Kolo Muani si sta subito dimostrando acquisto azzeccato (tre gol in due partite) e Vlahovic e Conceiçao sono tornati al gol - a proposito, è il terzo poker bianconero stagionale dopo quello con l'Inter di ottobre e quello col Cagliari di dicembre -, la vera pedina imprescindibile di questa squadra resta Kenan Yildiz.