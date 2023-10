Juventus, Hojbjerg a gennaio per tamponare l'emergenza a centrocampo

Che i provvedimenti dell'antidoping e della giustizia sportiva portino a decisioni più o meno drastiche, la certezza è che la Juventus dovrà fare a meno di Paul Pogba e Nicolò Fagioli per un po' di mesi. La stagione per il francese si è probabilmente già chiusa qui, mentre per Fagioli potrebbe esserlo a breve. E non si sa se e quando si riaprirà. Per questo a Torino si ritrovano a neanche due mesi dall'inizio della stagione, con due pedine pesanti in meno a centrocampo, proprio il reparto dove la squadra bianconera è più debole. Allegri ha bisogno di almeno un rinforzo in tempi brevi, già a gennaio.