Juventus, Guardiola ci riprova: assalto City a Bonucci

02/07/2019

Ufficializzati Ramsey e Rabiot, la cui presentazione è in programma alle 11, in casa Juventus si attende l'ormai imminente arrivo di De Ligt e si comincia a pensare anche alle cessioni. L'arrivo in bianconero del difensore olandese infatti potrebbe spingere Leonardo Bonucci lontano da Torino e secondo Il Corriere dello Sport sul difensore rientrato la scorsa estate dall'esperienza al Milan sarebbe molto forte l'interesse del Manchester City (oltre a quello del Psg).