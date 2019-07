Ramsey: "Ufficiale, Juve: fino alla fine". E il post fa il pieno di like

01/07/2019

Diecimila like su Twitter in poco più di 25 minuti, oltre centomila su Instagram. Aaron Ramsey fa il pieno di consensi sui social: è bastato postare la propria foto con la maglia della Juve accompagnato dal messaggio "Ufficiale, Juve" e l'hashtag #finoallafine. I bianconeri, in realtà, l'avevano già ufficializzato a febbraio, ma il contratto del centrocampista gallese arrivato a parametro zero dall'Arsenal, parte formalmente soltanto oggi. Il giocatore, del resto, si sta già allenando da qualche giorno alla Continassa per recuperare la condizione dopo l'infortunio che l'ha messo k.o. prima della fine della scorsa stagione facendogli saltare la finale di Europa league.