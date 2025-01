Juventus, Giuntoli: "Araujo e Kolo Muani? Bravi giocatori. Speriamo in settimana ci siano novità positive"

"La strategia della Juve sul mercato? Rinforzare la squadra in difesa e guardarsi intorno, se c'è qualche altra occasione in qualche altro reparto". Così il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli prima del derby contro il Torino. "Araujo e Kolo Muani? Sono due calciatori bravi, però il mercato entra nel vivo adesso e speriamo che in settimana ci siano novità positive. Se non era possibile anticipare l'arrivo di un difensore? Dobbiamo rispettare tanti parametri, quelli economici, quelli tecnici e i calciatori importanti a gennaio sono difficili da muovere. Quindi dobbiamo avere un po' di pazienza - ha detto a Dazn - Il mercato ti può offrire certe situazioni, quindi in questo caso in Italia non ci sono possibilità e stiamo guardando all'estero".