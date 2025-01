L'agente di Araujo conferma: "Della Juve l'offerta più importante". Il Barcellona vuole incassare

La palla passa quindi adesso ai blaugrana che devono fare una scelta: Araujo ha giocato appena 90 minuti in Coppa del Re lo scorso 4 gennaio. Anche il tecnico Flick esprimerà il suo parere: al momento gli iberici sembrano poco intenzionati a cedere il difensore esclusivamente in prestito. Il presidente Laporta spinge per una cessione a titolo definitivo o a un prestito con obbligo di riscatto, ma non sicuramente per cifre prossime ai 60-70 milioni di euro. Questo per 'colpa' del contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 che difficilmente verrà prolungato. Il Barcellona, questa volta all'angolo, spinge per monetizzare.