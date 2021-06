Juventus, Dybala verso il rinnovo: 10 milioni più bonus

LA TRATTATIVA

Uno stipendio da top player favorito dal ritorno di Allegri

A 12 mesi di distanza arriva la ripartenza. Tra la Juventus e Paulo Dybala è tornato il sorriso. La Joya torna a essere al centro del progetto e dei progetti bianconeri. Dopo un anno il giocatore argentino è più sicuro di essere ancora juventino. Il rinnovo del contratto che nell'era di Paratici sembra una chimera, ora è concreta realtà Agnelli ha dato il via libera a Cherubini di intavolare di nuovo la trattativa che appena du mesi fa sembra concludersi con addio quasi certo. La Juve offrirà a Dybala 10 milioni all'anno più i bonus. afp

Il 10 argentino è ora in vacanza a Cordoba con la fidanzata, Oriana Sabatini e attende un segnale dal club per far partire il suo agente: Jorge Autun.

Il ritorno di Max Allegri ha dato un accelerata decisiva alla trattativa e Paulo resta un punto di riferimento importante il gioco del tecnico toscano. D'altronde proprio con lui, nella stagione 2017-18 la Joya ha toccato il suo massimo con 26 gol.

Non un dettaglio visto che poi, specialmente nella stagione appena passata, tra infortuni e incomprensioni tattiche, Dybala ha passato tanto (troppo) tempo fuori.

E' arrivato, quindi, il momento di ripartire alla grande, in campo e con un contratto ricco. Insomma, sarà un anno da 10, come il suo amato numero.