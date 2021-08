Juventus, Dybala è in forma ma per il rinnovo se ne parlerà a fine agosto

TRA CAMPO E MERCATO

Paulo vuole 11 milioni all'anno, mentre il club si ferma a 8

Sprazzi di calcio vero. Sprazzi di Juventus, sprazzi di Paulo Dybala. L'argentino è tornato in campo e ha subito mostrato il suo gran valore, la sua tecnica, la voglia di tornare a ruggire... come un tempo. Per l'argentino un gol super e tanto movimento in ogni parte del campo. Paulo ha desiderio di prendere per mano la sua Juve e sa che con Allegri ha tante possibilità di emergere ancora una volta. Nel 3-1 contro l'Atalanta c'è un po' di tutto questo. Juve-Atalanta, prove di campionato Getty Images

Questo il campo, poi c'è la questione mercato e quella del rinnovo. Dybala vuole rimanere in bianconero e questa è la direzione nella quale le parti andranno. Al momento, tuttavia, non c'è alcun accordo tra il club e l'agente del giocatore, Jorge Antun.

C'è distanza sull'ingaggio e si è deciso di tornare a parlarsi a fine agosto, quando tutto sarà definito e il mercato chiuso (31 agosto).

Dybala ha una proposta in mano da parte dei bianconero a 8 milioni (ora è 7,4) annui più bonus (uno legato alle presenze e uno con risultati personali e di squadra). Paulo è fermo, invece, alla proposta pre-Covid con 11 milioni fissi più eventuali bonus.

La distanza, insomma, c'è e si farà non poca fatica a trovare una sintesi.