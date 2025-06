Yildiz sempre più al centro del progetto Juve: pronto il rinnovo fino al 2030

Infatti, Yildiz ha recentemente rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2029 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. Una volta terminata la tournée in America, il dg Comolli si siederà al tavolo con gli agenti del turco per discutere il prolungamento fino al 2030 con ritocco dell'ingaggio: i bianconeri vorrebbero raddoppiare lo stipendio (3 milioni), mentre la richiesta dell'entourage è di 5 milioni. Probabile, dunque, che si possa arrivare a un accordo attorno ai 4 milioni di euro. L'obiettivo è quello di blindare definitivamente il numero 10 che sotto la guida di Tudor ha ritrovato smalto e brillantezza ed è pronto a vivere il proprio futuro in bianconero da protagonista.