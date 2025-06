Juventus, Kolo Muani: "Qui sono felice. Giocare con Yildiz è pura magia"

L'intesa tra i due in campo sta crescendo di partita in partita e per questo Kolo Muani ha scavalcato Vlahovic nelle gerarchie di Tudor, che lo apprezza perché non dà punti di riferimento e lavora tanto per i compagni e vorrebbe che restasse a Torino. Il club è già al lavoro, nonostante l'inserimento del Chelsea i contatti col Psg per un nuovo prestito (stavolta con obbligo di riscatto fissato a 40-45 milioni) vanno avanti spinti anche dalla volontà del giocatore, che non ha mai nascosto di voler restare e lo ha ribadito ancora una volta: “Di queste cose non so nulla. Io sto cercando di concentrarmi sul Mondiale per Club, che è una competizione velocissima. A torneo finito vedremo che cosa succederà sul mercato. Alla Juventus però sono davvero felice, mi sento bene”.