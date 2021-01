Juventus, dalla Francia: nuovo assalto del Psg per Dybala

MERCATO

Con il rinnovo con la Juventus sempre in bilico, il nome di Paulo Dybala torna ad accendere il calciomercato. Come riportano alcuni media francesi e come spiegato anche dal nostro esperto Claudio Raimondi, l'attaccante argentino classe 1993 è l’obiettivo numero uno del nuovo tecnico del Psg Mauricio Pochettino, che voleva portare la Joya al Tottenham già nell'estate del 2019. Dybala incontrerà la dirigenza della Juve a febbraio per dare una risposta all'offerta di rinnovo a 10 milioni di euro a stagione, ma il club parigino potrebbe offrire al giocatore quei 15 milioni netti di ingaggio che i bianconeri gli negano.

Dietro l’operazione c’è la regia del ds dei parigini, Leonardo, che in caso di partenza (probabile) di uno tra Neymar e Mbappé sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta con base di partenza a 60 milioni. Troppo pochi per la Juve, che valuta l’argentino intorno agli 80 milioni, ma che se l’incontro per il rinnovo con la Joya non porterà alla fumata bianca, i bianconeri potrebbero accettare 70 milioni (magari più eventuali bonus) e chiudere l’operazione.

In questo caso nelle casse dei bianconeri entrerebbe denaro fresco che potrebbe essere utile per andare all’assalto del grande obiettivo dei bianconeri a centrocampo: Paul Pogba, che in estate potrebbe lasciare il Manchester United. Da non escludere del tutto a priori anche quello scambio con Mauro Icardi di cui si era molto parlato già ai tempi dell’Inter ma poi sfumato. A Parigi Maurito fa molta panchina ed è finito dietro a Kean nelle gerarchie, la Juve è alla ricerca di una prima punta e un eventuale ritorno in Italia farebbe molto felice la moglie procuratrice dell’ex Inter Wanda Nara.

Vedi anche juventus Juventus, Paratici: "Scamacca e Shomurodov? Coglieremo le opportunità"