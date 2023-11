Juventus, Conte: "Ritorno? Si può sempre sognare e sposarsi un'altra volta"

Antonio Conte non si è mai allontanato davvero del tutto dalla Juventus e, nonostante il burrascoso addio dell'estate 2014, il tecnico apre le porte a un clamoroso ritorno sulla panchina bianconera: "I matrimoni si fanno sempre in due, si può sempre sognare e sperare di sposarsi un’altra volta - le sue parole a margine dell'incontro con gli studenti dell’UniSalento, nel quale ha ricevuto il premio "Sport, Soft, Skill" -. L’importante è che ci sia condivisione di pensiero. In questo momento mi sto godendo il tempo libero che ho, continuo a studiare e guardarmi attorno per ampliare le mie conoscenze".