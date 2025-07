La Roma studia un colpo in prospettiva: si tratta di Antonio Arena del Pescara. Il ragazzo è il primo classe 2009 a segnare un gol tra i professionisti. Con la maglia del Pescara ha fatto anche il suo debutto, diventando a 16 anni e 25 giorni il più giovane di sempre a esordire in Serie C, superando anche Camarda. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio le parti sarebbero molto vicine a trovare un accordo.