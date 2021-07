Juventus, Chiellini rinnova: "Lunedì sarò a Torino per ricominciare, voglio alzare altre coppe"

Che la permanenza di Giorgio Chiellini alla Juventus fosse una formalità e non in discussione si era capito già dalle parole di Allegri in conferenza stampa, indicando il difensore come capitano, e da quelle di Agnelli. Ora però è stato lo stesso Chiellini a mettere le cose in chiaro: "Lunedì sarò a Torino per ricominciare, voglio alzare ancora qualche coppa e indossare una maglia senza scudetto sarà uno stimolo in più".