La Juve fa cassa con Kulusevski, Bentancur e Ramsey

Annunciate le cessioni dello svedese e dell'uruguaiano al Tottenham per un totale di 70 milioni, il gallese in prestito ai Rangers

Triplo colpo in uscita per la Juve, che cede Dejan Kukusevski e Rodrigo Bentancur al Tottenham e sistema anche Aaron Ramsey ai Glasgow Rangers. Kulusevski parte con la formula del prestito di 18 mesi per 10 milioni di euro a cui vanno aggiunti altri 35 milioni di euro in caso di riscatto obbligatorio al raggiungimento di alcuni obiettivi. Bentancur, invece, lascia Torino a titolo definitivo per 19 milioni di euro più altri 6 di bonus. Ramsey in prestito con diritto di riscatto in Scozia.

In totale, sono potenzialmente 70 milioni di euro, che entrano nelle casse bianconere e vanno ad "alleggerire" la spesa per Vlahovic.

IL COMUNICATO SU KULUSEVSKI

La Juventus comunica "di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni per la stagione sportiva 2021/2022 e 7 milioni per la stagione sportiva 2022/2023. Inoltre, l'accordo prevede: l'obbligo da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023; la facoltà da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore, qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva, in entrambi i casi, è pari a 35 milioni, pagabili in cinque esercizi".

IL COMUNICATO SU BENTANCUR

La Juventus comunica "di aver raggiunto l'accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodrigo Bentancur a fronte di un corrispettivo di 19 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori 6 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 4 milioni, già al netto del contributo di solidarietà, degli oneri accessori e di quanto spettante al Boca Juniors a seguito della cessione di tale diritto alle prestazioni sportive".

BENTANCUR: "UN ONORE INDOSSARE LA MAGLIA JUVE, GRAZIE"

Rodrigo Bentancur ha salutato i tifosi della Juve: "Questa società mi ha dato l’opportunità di arrivare in Europa molto giovane, di misurarmi in un campionato importante come quello italiano ma soprattutto di indossare una maglia storica e prestigiosa. È stato un onore per me e sarò sempre grato alla Juventus e a tutta la famiglia bianconera per questi meravigliosi 4 anni e mezzo vissuti assieme. Prima di iniziare la mia nuova avventura in Premier League voglio ringraziare e fare un grosso in bocca al lupo ai miei straordinari compagni, al mister e a tutto lo staff tecnico per la stagione in corso. Un grande gruppo che, sono sicuro, darà il massimo in ogni partita per raggiungere gli obiettivi. Voglio ringraziare anche tutte le persone che lavorano alla Continassa per la loro professionalità e per non avermi mai fatto mancare niente in questi anni. Grazie e un forte abbraccio a tutti i tifosi juventini per avermi accolto a Torino con grande affetto e per avermi sostenuto sempre. Grazie di cuore e fino alla fine, forza Juve!".

RAMSEY IN SCOZIA DAI RANGERS

Aaron Ramsey, dopo aver rifiutato diverse proposte, ha detto sì ai Rangers di Glasgow. L'ex Arsenal ha superato le visite mediche nel pomeriggio, in tarda serata è arrivata l'ufficialità della cessione in prestito con diritto di riscatto. La Juve pagherà una parte dello stipendio fino a giugno.