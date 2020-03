Juventus avanti coi senatori: rinnovi per Chiellini, Matuidi e Buffon

STRATEGIA

Per il campo bisognerà attendere ancora un po', ma la Juventus sta già pensando a impostare il futuro portando avanti la linea societaria attuale. Le ufficialità arriveranno più in là, però è praticamente tutto fatto per il rinnovo della parte carismatica dello spogliatoio bianconero: Chiellini, ma anche Matuidi e Buffon, firmeranno un nuovo contratto. Nelle prossime settimane si penserà a Dybala, mentre come volto nuovo potrebbe arrivare Emerson dal Chelsea con il benestare del ct Mancini: "Sarebbe bello averlo in Italia".

I contratti dei tre giocatori sono tutti in scadenza il prossimo 30 giugno, ma secondo quanto filtra da Torino i rinnovi sono già pronti e solo da essere firmati. Per Chiellini, fermo per infortunio per tutta la prima parte di stagione, il prolungamento di un anno è pressoché automatico, nonché scontato. Ma la Juventus ha fatto capire di voler puntare ancora sull'esperienza di Matuidi e Buffon nello spogliatoio.

Con il campione del mondo francese c'è già l'accordo e la società ha già fatto valere l'opzione per il rinnovo di un anno del contratto. Buffon invece, a 42 compiuti non ha intenzione di smettere e i dubbi sul suo futuro a fine stagione sembrano un lontano ricordo. Diverso e più complicato il rinnovo di Dybala, anche se la volontà del giocatore è di restare a Torino.

Un volto nuovo nella prossima stagione per i bianconeri potrebbe essere Emerson. L'esterno mancino del Chelsea è seguito con attenzione dalla Juventus, già forte dell'esperienza con Sarri in Blues. Sulla trattativa c'è anche l'assist del ct dell'Italia Roberto Mancini: "Ha giocato poco a Londra, sarebbe bello se venisse a giocare in Italia".