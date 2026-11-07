Dalla Spagna: il Barcellona pensa a un difensore del Milan per gennaio

07 Nov 2026 - 13:02
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C'è anche il nome di Tomori nella lista di difensori che il Barcellona sta prendendo in considerazione per rinforzare il reparto arretrato a gennaio. Lo rivela Sport. Il milanista, in estate escluso dalla rosa da Amorim prima di essere reintegrato a fine mercato, è in scadenza a giugno con i rossoneri.

Tra gli altri nomi graditi ai blaugrana troviamo Vitor Reis (Manchester City), Piero Hincapié (Arsenal), Lisandro Martínez (Manchester United), Lucas Beraldo (Psg), Jorrel Hato (Chelsea) e Jonathan Tah, tesserato con il Bayern Monaco. Il Barcellona è alla ricerca di un affare low cost con al centro un centrale che non superi i 4 milioni di euro d'ingaggio per non sforare il tetto agli ingaggi imposto dalla Liga.

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