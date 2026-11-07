Icardi vuole la Serie A, dall'Argentina: "Juve in pole dopo il no dell'Inter"

Prima di valutare altre opzioni, la priorità assoluta dell'attaccante argentino era stata quella di rivestire la maglia dell'Inter. Icardi si è infatti proposto più volte al club nerazzurro, dando disponibilità a ridursi drasticamente lo stipendio e accettando persino un ruolo da comprimario come quinta scelta nelle gerarchie di Chivu. La porta di Viale della Liberazione però è rimasta chiusa, come confermato in maniera categorica dal presidente Giuseppe Marotta prima del match contro il Feyenoord: "È una considerazione piacevole di un giocatore che ha dato molto all'Inter, ma onestamente non rientra nei nostri piani, così come quello di acquisire un'altra punta".