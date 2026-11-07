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Icardi vuole la Serie A, dall'Argentina: "Juve in pole dopo il no dell'Inter"

Il club boanconero sarebbe al momento l'ipotesi più concreta: ingaggio ridotto e fattore Spalletti

07 Nov 2026 - 12:21
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Mauro Icardi vuole fortemente tornare a calcare i campi della Serie A e la sessione invernale di calciomercato potrebbe regalare un clamoroso ritorno. Secondo quanto rilanciato con forza dal portale argentino TyC Sports, la Juventus rappresenterebbe in questo momento la pista più concreta e percorribile per il futuro del centravanti classe 1993, attualmente svincolato dopo la fine dell'esperienza con il Galatasaray dello scorso giugno.

L'Inter e il "no" di Marotta

 Prima di valutare altre opzioni, la priorità assoluta dell'attaccante argentino era stata quella di rivestire la maglia dell'Inter. Icardi si è infatti proposto più volte al club nerazzurro, dando disponibilità a ridursi drasticamente lo stipendio e accettando persino un ruolo da comprimario come quinta scelta nelle gerarchie di Chivu. La porta di Viale della Liberazione però è rimasta chiusa, come confermato in maniera categorica dal presidente Giuseppe Marotta prima del match contro il Feyenoord: "È una considerazione piacevole di un giocatore che ha dato molto all'Inter, ma onestamente non rientra nei nostri piani, così come quello di acquisire un'altra punta".

La pista Juve e il fattore Spalletti

 Incassato il no definitivo da Milano, per l'entourage di Icardi si è aperta la pista torinese. Alla base del gradimento reciproco tra il giocatore e la Juventus c'è soprattutto la presenza in panchina di Luciano Spalletti: il tecnico toscano ha già valorizzato l'argentino ai tempi della comune esperienza in nerazzurro e oggi è alla ricerca di un 9 per potenziare un reparto avanzato in cui né Kolo Muani né Woltemade stanno garantendo una continuità di rendimento soddisfacente.

Determinato a rimettersi in gioco in Italia, l'argentino si sarebbe detto disposto a un netto ridimensionamento del proprio ingaggio e dal canto suo la società bianconera può contare sulla solidità del recente aumento di capitale da 250 milioni di euro, una parte dei quali potrebbe essere destinata proprio a rinforzi d'esperienza per la seconda metà di stagione. La sensazione è che l'asse Icardi-Juve possa infiammare le prime settimane di gennaio...

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