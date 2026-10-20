La Juve prepara il colpo in attacco per gennaio: occhi su Raimondo, bianconeri pronti a trattare con il Bologna

Conte e il possibile ritorno alla Juve: scoppia il dibattito sui social
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Il 22enne fa gola alla Vecchia Signora: è in scadenza nel 2028 con i felsinei che lo hanno ceduto in prestito al Frosinone
Al centro dei discorsi, dopo il difficile inizio di stagione, c'è solo il futuro di Luciano Spalletti, ma la Juventus guarda oltre. Sì perché i bianconeri si sono messi sulle tracce di Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone e attuale capocannoniere della Serie A con 7 gol. Il classe 2004 è però di proprietà del Bologna che lo ha sotto contratto fino al 2028. L'intenzione della Vecchia Signora, svela Sandro Sabatini negli studi Sportmediaset, è di provarci già a gennaio. Con o senza di Spalletti alla guida della squadra.
Carnevali, supportato dal ds Massara, vorrebbe assicurarsi subito l'ex di Ternana e Salernitana per anticipare la concorrenza. Certo, non si prospetta una trattativa semplice dato che, oltre a trovare l'accordo con il Bologna, ci sarebbe da trovare l'intesa con il Frosinone di Alvini che ci aveva già puntato nell'estate del 2025, ossia un anno prima della promozione dei ciociari nella massima serie. Proprio Alvini che pochi giorni fa aveva svelato: "Lavora per la Nazionale, prima o poi arriverà". Un eventuale passaggio alla Juventus lo aiuterebbe, magari per giocare al fianco di Kolo Muani che attualmente soffre di solitudine in area di rigore.
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