La Juve prepara il colpo in attacco per gennaio: occhi su Raimondo, bianconeri pronti a trattare con il Bologna

Al centro dei discorsi, dopo il difficile inizio di stagione, c'è solo il futuro di Luciano Spalletti, ma la Juventus guarda oltre. Sì perché i bianconeri si sono messi sulle tracce di Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone e attuale capocannoniere della Serie A con 7 gol. Il classe 2004 è però di proprietà del Bologna che lo ha sotto contratto fino al 2028. L'intenzione della Vecchia Signora, svela Sandro Sabatini negli studi Sportmediaset, è di provarci già a gennaio. Con o senza di Spalletti alla guida della squadra.