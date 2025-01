Juventus su più fronti: Araujo si avvicina, Vlahovic verso l'addio

Gennaio è e sarà un mese decisivo per la Juventus, sia sul campo, sia sul mercato. I bianconeri devono tornare a vincere, ma hanno di fronte un calendario da brividi con derby, Atalanta, Milan e Napoli in campionato e due sfide decisive in Champions League. Anche per questo sarà fondamentale trovare i rinforzi necessari a una rosa che manifesta qualche crepa. A partire dalla difesa, priva di Bremer e Cabral e con Danilo in partenza.