Barcellona, concessa la sospensiva: Dani Olmo e Pau Victor potranno giocare

Il Consiglio Superiore dello Sport ha accolto la richiesta di sospensiva urgente presentata dal Barcellona e concesso il via libera ai blaugrana per schierare Dani Olmo e Pau Víctor, dopo la mancata concessione delle licenze per il nuovo tesseramento da parte di Liga e Rfef. Il Csd ha stabilito che "secondo l'articolo 27 della Legge sullo sport, gli atleti professionisti hanno diritto a una carriera sportiva conforme alle loro potenzialità e con tutte le garanzie e certezze".