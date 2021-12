Juventus, ancora Raiola su De Ligt: "Premier League? Forse Barcellona, Real e Psg"

Mino Raiola lancia altri messaggi che coinvolgono il futuro di Matthijs de Ligt. Se ieri il procuratore aveva parlato del difensore della Juventus come "pronto per un nuovo passo. Lo pensa anche lui", questa volta ha fatto anche i possibili nomi delle squadre in cui potrebbe approdare il difensore olandese. "Penso che chiunque sappia quali club citare quando si parla del futuro di De Ligt, vedremo questa estate. Premier League? Potrebbero anche essere Barcellona, Real Madrid o Paris Saint-Germain" le parole di Raiola a NOS.

Getty Images