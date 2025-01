Juventus, nome nuovo per la difesa: Alberto Costa del Vitoria Guimaraes

Alberto Costa in stagione ha messo insieme 20 presenze tra campionato portoghese e Conference League per un totale di 1.410 minuti, con un goal e quattro assist: può giocare laterale difensivo ma all'occorrenza anche come esterno d'attacco, non a caso è più bravo in proposizione offensiva che alla predisposizione difensiva. Grande fisico, alto 185 centimetri, in patria è paragonato a Dodò della Fiorentina. Recentemente ha rinnovato fino al 2028 e in passato era stato accostato anche a Milan e Roma.